Сауль Альварес — Джон Райдер: дата боя, во сколько начало, что на кону

В ночь с 6 на 7 мая пройдет бой между Саулем «Канело» Альваресом и Джоном Райдером за титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring во втором среднем весе. Бойцовский вечер будет проведён на арене «Estadio Akron» в Мексике. Начало боя — не ранее 6:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уверены в победе Канело и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.06. Шансы Райдера оценены в 9.60. Аналитики считают, что поединок закончится досрочно. Сделать ставку на тотал больше 11.5 раунда можно за 3.00, а тотал меньше 11.5 раунда идёт за 1.36.

Экспресс с коэффициентом 13.65.

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