«Ньюкасл» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.70.

«Очень интересная игра нас ждёт в 35-м туре английского чемпионата. «Ньюкасл» у себя дома примет «Арсенал». «Канониры» испортили себе концовку почти чемпионского сезона, много очков потеряли. А сейчас команде Артеты ещё и предстоит на выезде играть с «сороками», которые в этом сезоне показывают очень сильные результаты.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Собственно, «Ньюкасл» очень близок к попаданию в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сейчас с 65 очками команда идёт на третьем месте. Только «Ман Юнайтед» может в ближайшее время опередить подопечных Эдди Хау — разрыв между ними составляет всего два очка.

Всего один раз «сороки» недавно потеряли очки — 0:3 от «Астон Виллы». А в остальных встречах «Ньюкасл» смотрелся довольно уверенно, особенно у себя дома. Так, например, на «Сент-Джеймс Парк» был разгромлен «Тоттенхэм» — 6:1.

«Арсенал» в последнем туре сумел-таки выиграть — 3:1 с «Челси». До этого клуб шёл на небольшой серии без побед. Из-за этого подопечные Артеты потеряли лидерство и, возможно, шансы на чемпионство. Сейчас их обгоняет «Ман Сити», имея одну игру в запасе.

Я уверен, что для «Арсенала» это будет тяжёлая игра. Концовка сезона даётся «пушкарям» очень нелегко. А тут ещё и «Ньюкасл», набравший очень приличную форму и уверенно играющий у себя дома», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 16.55.

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