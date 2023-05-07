«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» – «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» подаст больше 2,5 угловых в первом тайме за 2.25.

«Гонка за чемпионство почти закончилась. Всё потому, что «Манчестер Сити» в великолепной форме, а не из-за отставания «Арсенала».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Матч с «Ньюкаслом» в гостях может стать для «канониров» судьбоносным. Не хочу предсказывать никаких побед, потому что это игра на три результата. На то, что «Арсенал» подаст больше 2.5 угловых в первом тайме, в линии очень приличный коэффициент. «Ньюкасл» не играет так уж прагматично, чтобы не дать сопернику подать три угловых до перерыва. Гостям очень нужно побеждать, так что они наверняка постараются предпринять всё для этого», — сказал Нагучев.

Экспресс с коэффициентом 16.55.

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