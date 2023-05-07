«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.11.

«Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» проведут встречу в рамках 35-го тура АПЛ. Обе команды нуждаются в очках. Хотя цели у них сейчас, конечно, совершенно разные. Но я тут предпочтение всё-таки отдаю «красным дьяволам», идущим в топ-4.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последнем туре подопечные тен Хага провели не лучший матч с «Брайтоном». Кроме того, что за 90 минут клуб не смог забить, так в добавленное время он ещё и получил спорный пенальти. Итог — 0:1. Теперь МЮ опустился на четвёртое место. Впрочем, «Ньюкасл» с третьей строчки имеет отрыв от «красных дьяволов» всего в два балла. Так что до конца сезона клуб ещё может вернуться в топ-3.

А вот «Вест Хэм» ещё хуже провёл последние встречи. Сейчас «молотобойцы» идут на серии из трёх поражений кряду. Если неудачи с «Ливерпулем» (1:2) и с «Ман Сити» (0:3) ещё можно понять, то вот 3:4 с «Кристал Пэлас» уже вызывают вопросы. А вот от зоны вылета подопечные Мойеса отрываются всего на четыре очка. Так что 15-я строчка пока ничего команде не гарантирует.

Думаю, «Юнайтед» будет заряженным в этом матче, особенно после потери очков с «Брайтоном». Тен Хаг уже доказал, что способен замотивировать своих игроков. Поэтому у «Вест Хэма» тут, я считаю, нет шансов», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 16.55.

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