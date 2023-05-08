«Фулхэм» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Лестер».

Ставка: «Лестер» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.92.

«Фулхэм» проиграл в трёх последних матчах, команда продолжает движение вниз. Не сказать, что она выглядит безнадёжно, просто лондонцы снизили требования к себе, не та уже у них концентрация, да и везения, сопутствовавшего им первую половину сезона, уже нет. При этом выстроенная Марку Силвой организация игры позволяет практически в каждой неудачной по результату встрече выглядеть стройно и не рассыпаться даже под давлением.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лестер» явно повеселел в последних матчах – при Дине Смите «лисы» не проигрывают уже в трёх матчах кряду, они больше создают, увереннее реализуют, да и самоотдачи в их действиях нынче явно больше. Судя по всему, подобное не изменится в оставшихся четырёх матчах сезона. Предстоящая игра с «Фулхэмом» кажется наименее сложной из них, поэтому серьёзный настрой и твёрдое намерение взять три очка должны обязательно присутствовать. Ну а в уровне футболистов «Лестера» больших сомнений нет», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 15.05.

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