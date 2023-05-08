«Ноттингем Форест» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ 8 мая

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 2.20.

«Битва за жизнь. «Ноттингем» ещё теоретически может спастись, а у «Саутгемптона» дела совсем плохи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, это ключевая игра для «Фореста». Дома они набирают 80% очков. Любопытно, что в 12 матчах по понедельникам «Ноттингем Форест» не побеждает, но и у «Саутгемптона» такие же проблемы с играми в начале недели.

«Ноттингем Форест» может выиграть оба матча с «Саутгемптоном». В последний раз это удавалось сделать в далёком 1996 году. Пока 1:0 победа на «Сент-Мэри». И вот вероятная победа на своей территории.

Понятно, что на выезде «святые» играют слабо. Так что можно взять П1», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 15.05.

Зарема Салихова: при нормальном судействе «Спартак» легко победил бы.

Зобнин: вообще не думал о чемпионском коридоре для «Зенита».

Месси, Бускетс и Альба воссоединятся в клубе из Саудовской Аравии.