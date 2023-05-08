«Ноттингем Форест» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ 8 мая

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон».
Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 2.20.
«Битва за жизнь. «Ноттингем» ещё теоретически может спастись, а у «Саутгемптона» дела совсем плохи.
Конечно, это ключевая игра для «Фореста». Дома они набирают 80% очков. Любопытно, что в 12 матчах по понедельникам «Ноттингем Форест» не побеждает, но и у «Саутгемптона» такие же проблемы с играми в начале недели.
«Ноттингем Форест» может выиграть оба матча с «Саутгемптоном». В последний раз это удавалось сделать в далёком 1996 году. Пока 1:0 победа на «Сент-Мэри». И вот вероятная победа на своей территории.
Понятно, что на выезде «святые» играют слабо. Так что можно взять П1», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 15.05.
Зарема Салихова: при нормальном судействе «Спартак» легко победил бы.
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Месси, Бускетс и Альба воссоединятся в клубе из Саудовской Аравии.
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