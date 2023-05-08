«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Сочи» в 26-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Локомотива» и гол Дзюбы за 4.50.

«Сочи» в прошлом туре одержал долгожданную победу, первую при Хохлове. Но я бы не стал преувеличивать это событие – обыграл всего лишь «Торпедо», которое только ленивый не побеждает. На мой взгляд, «Сочи» в не очень хорошем состоянии. Уж точно я бы не ставил его на один уровень с разыгравшимся «Локомотивом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Железнодорожники обыграли «Химки» с крупным счётом. Не сказал бы, что разгром был по игре, но в какой-то момент подмосковная команда развалилась, думаю, после второго гола Дзюбы, и «Локо» этим грамотно воспользовался. И во встрече с «Сочи» для меня он явный фаворит. И по игрокам москвичи сильнее, и по заряженности на борьбу, и по качеству игры. И о факторе Дзюбы не стоит забывать. Он в великолепной форме, настроен. И если вспомнить, что его многие в «Сочи» отправляли, а он не перешёл, то здесь Артём напомнит о себе. Такие моменты он не забывает.

Поэтому поставлю на победу «Локомотива» при голе Дзюбы», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 15.05.

Зарема Салихова: при нормальном судействе «Спартак» легко победил бы.

Зобнин: вообще не думал о чемпионском коридоре для «Зенита».

Месси, Бускетс и Альба воссоединятся в клубе из Саудовской Аравии.