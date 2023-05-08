«Эдмонтон» — «Вегас»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс».

Ставка: победа «Вегаса» в матче за 2.32.

«После первого периода второго матча у меня не было никаких вопросов к «Эдмонтону». Тут, конечно, всё полетело, что бывает нечасто. Понятно, что Драйзайтлю прёт нечеловечески, но «нефтяники» всегда так играют. За что, собственно говоря, и платят проходным двором в своей зоне. Но вот почему «Вегас» на своём льду выглядел настолько пришибленным – вопрос интересный.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Начиная со второго периода все терпеливо ждали, когда «Вегас» проснётся и напихает обнаглевшим «нефтяникам», но с пробуждением и особенно пиханием дело шло как при выходе из многодневного запоя. В итоге 5:1 в пользу «нефтяников», и если до начала серии и особенно после матча «Вегас» казался более основательным и серьёзным, то теперь непонятно, что думать.

Но я всё-таки думаю, что в третьем матче должны заработать хоккейные качели. То есть «Эдмонтон» уверует в себя и успокоится. А «Вегас», наоборот, получив во второй игре шило в пикантное место и туда же раскалённый стержень от земли до неба от своего тренерского штаба, будет более зол и неутомим. В итоге болельщики получат ещё один веселый с точки зрения заброшенных шайб матч с тоталом от 5,5 и очередной «цыганочкой с выходом» от Драйзайтля. А более мотивированный «Вегас» третью игру заберёт, поведя в счёте в серии», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 15.05.

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