«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на полуфинал Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.05.

«Лига чемпионов возвращается очень громко. В полуфинале сыграют «Реал» и «Манчестер Сити». Мы такое видели совсем недавно, и вот снова их пересечение, которое обещает стать культовым.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Сити» идёт за треблом, а «Реал» уже взял свой Кубок Испании на выходных. Анчелотти и его команда спокойно доезжают всегда до нужного результата, так же спокойно идёт и Гвардиола. Есть небольшие внутренние конфликты, но главное, как уверенно выглядит «Манчестер Сити».

В решающих матчах порой Гвардиола начинает придумывать разные вещи, как это было в финале Лиги чемпионов в Португалии. Здесь же пока базовые настройки соблюдены. В целом «Манчестер Сити» перестраивается и невероятно сейчас хорош.

Сила Мадрида в его левом фланге. Там играет Винисиус, которому здорово помогает Родриго, плюс есть Бензема. Тем не менее всё наверняка решится в Манчестере. В Мадриде всё будет спокойно, а именно в первом тайме, когда команды будут присматриваться друг к другу. Очень аккуратная и спокойная игра нужна обеим командам в первой встрече.

На выезде «Манчестер Сити» в последний раз уступал аж в феврале. У «Реала» с домашними матчами также нет никаких проблем, но всё это не имеет никакого значения. Разведка боем будет серьёзной, но второй тайм должен быть результативнее первого. Это и есть моя ставка. Если и случатся какие-то события в этой игре, то уже после перерыва», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 7.06.

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