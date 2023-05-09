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«Сиэтл» — «Даллас»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф НХЛ

«Сиэтл» — «Даллас»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф НХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Стэнли «Сиэтл Кракен» — «Даллас Старз».

Ставка: победа «Далласа» в матче за 1.70.

«Второй период третьего матча стал настоящим откровением для «Далласа». У которого, как выяснилось, далеко не самая лучшая оборона в нынешнем плей-офф. Вспоминая Леонида Броневого с его «А кто не пьёт?!!», можно спросить столь же пафосно: а кто в плей-офф не лажается? Посмотреть на останки растерзанной в Ньюарке «Каролины».

Лучшие прогнозы на сегодня.

В принципе, в нынешнем сезоне «Даллас» играет на выезде не просто хорошо, а очень хорошо, проиграв там всего один раз. Можно считать, что в каждой серии плей-офф «звёзды» позволяют себе разок расслабиться на выезде. Но только разок, не более того. Получается, что этот свой раз они в третьем матче и использовали, и четвёртый станет разворачиваться совсем по другому сценарию.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
10 мая 2023, среда. 04:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но «Сиэтл», безусловно, хорош. И опасен со всех сторон и во всех своих сочетаниях. Это продолжает оставаться главной проблемой «Далласа», которому проигрывать четвёртый матч никак нельзя. Ибо это поражение будет означать счёт 1-3 в серии и подвешивание «Далласа» за ноздрю. Поэтому предположу достаточно голевой, но уже без излишеств, матч с тоталом от 5.5 и выше. А по итогам этого матча «Даллас», которому некуда будет уже отступать, сравняет счёт в серии и превратит её в серию до двух побед с новым преимуществом своей площадки», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.06.

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