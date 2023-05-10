«Милан» — «Интер»: безусловный фрибет до 10 000 рублей к матчу Лиги чемпионов

10 мая пройдёт матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер». Начало — в 22:00 мск. Сделать ставку на матч можно на Winline, получив безусловный фрибет до 10 000 рублей. А ещё у них можно смотреть прямые трансляции европейских чемпионатов на сайте и в приложении совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов! И «Милан», и «Интер» упустили чемпионство в Серии А и не так здорово выглядят на внутренней арене, но кто-то из них гарантированно будет в финале Лиги чемпионов. Кто окажется хитрее: Стефано Пиоли или Симоне Индзаги?

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