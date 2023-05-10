«Милан» — «Интер»: ставка Виктора Гусева на полуфинал Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер».
Ставка: обе забьют — нет за 1.81.
«Милан» в национальном чемпионате обыграл «Лацио» со счётом 2:0. Тео Эрнандес забил потрясающий гол, пройдя через всё поле. Однако травму получил Леау. Это большая проблема. «Интер» в гостях выиграл у «Ромы». У команды есть прекрасная ротация в атаке. Хорош Лукаку, есть ещё и Лаутаро Мартинес. В Серии А соперники находятся рядом и претендуют на место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Поэтому соперники ведут с друг другом борьбу сразу в двух турнирах.
В прошлом раунде «Милан» прошёл «Наполи», а «Интер» выиграл у «Бенфики». «Интер» в четырёх последних матчах в Лиге чемпионов ни разу не проиграл и даже не пропустил. У «Милана» победы чередуются с ничьими. Однако в Лиге чемпионов они не проигрывают уже шесть встреч подряд. В четырёх последних дерби были три сухие победы «Интера». В четырёх из пяти последних очных матчей забивала только одна команда. Думаю, что и сейчас соперники сыграют очень осторожно. Игра будет сдержанной», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 11.68.
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