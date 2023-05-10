«Милан» — «Интер»: прогноз Константина Генича на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Милан» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

«Давно в Лиге чемпионов не было миланского дерби. Пикантности противостоянию придаёт то, что они ещё играют не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Теперь уже можно со 100-процентной уверенностью сказать, что миланский клуб будет в финале Лиги чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Последние два очных матча выиграл «Интер», причём всухую. Сначала в чемпионате (1:0), а затем в Суперкубке Италии (3:0). Вроде бы психологическое преимущество на стороне «Интера», но тут такое не работает.

Все отлично понимают, что в таком матче цена ошибки особенно велика. Это отлично осознают оба тренера. Они постараются минимизировать риски. «Милан» умеет играть по счёту, по результату. Матчи с «Наполи» это наглядно продемонстрировали. Всё очень чётко, сконцентрированно и правильно в обороне.

У «Интера» сейчас хорошая полоса. Команда начала много забивать, очень много. Чего только стоит матч с «Вероной». В полном порядке был «Интер» и в матче с «Ромой», где выиграл со счётом 2:0. В обороне «Интер» надёжен, «Милан» надёжен, а значит, матч вполне может получиться «низовым». Я думаю, что он приблизительно будет похож на их очный матч в чемпионате, когда «Интер» выиграл со счётом 1:0. Я бы в этом матче взял «низ», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.68.

Модрич оценил шансы «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов.

Отца Холанда вывели с трибун за перепалку с болельщиками «Реала».

Холанд в матче с «Реалом» касался мяча реже Эдерсона.