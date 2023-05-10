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«Милан» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на полуфинальный матч Лиги чемпионов

«Милан» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на полуфинальный матч Лиги чемпионов
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Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер».

Ставка: ТМ 2 за 2.21.

«Многие ещё помнят полуфинал Лиги чемпионов сезона-2002/2003, когда миланские команды тоже встречались друг с другом. Это было время доминирования итальянского футбола, и те матчи были нерезультативными. Понятно, что сейчас это лишь воспоминания, а для нынешнего «Милана» и «Интера» выход в полуфинал Лиги чемпионов – грандиозный успех. Фактор ответственности в такой игре первостепенный.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что первая игра получится закрытой. Встречаются два очень хитрых тренера, которые очень хорошо изучили друг друга за последние годы. Они знают все плюсы и минусы друг друга. Я предлагаю такую ставку – тотал меньше 2.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
10 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что «Милан» будет упрощать игру, как и в противостоянии с «Наполи». Думаю, большого количества голов ждать не стоит», — сказал Керимов.

Экспресс с коэффициентом 11.68.

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