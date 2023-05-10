«Флорида» — «Торонто»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Ставка: победа «Флориды» в матче за 2.05.

«После того, как «Флорида» сделала счёт в серии 3-0, стало окончательно ясно, что у «Торонто» 56-й сезон подряд пошёл коту под хвост. В хоккее, как известно, бывает всякое, и «Флорида» на радостях может расслабиться так, что проиграет четыре матча подряд. Вот только Бобровский, вышедший на пик формы, четыре матча подряд не проиграет точно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В остальном вопрос остаётся только по документальному оформлению выхода «Флориды» в финал конференции. Сделает она это уже в четвёртом матче, унизив «листьев» окончательно, или позволит им сохранить лицо, отдав одну, а может быть, от щедрот душевных целых две победы. Со спортивной точки зрения выигрывать серию со счётом 4-0 не слишком хорошо, поскольку потом, в следующей серии, целый матч уходит на восстановление игрового тонуса.

По большому счёту в четвёртом матче всё зависит от игроков «Торонто» и опять-таки от Бобровского. Но в первую очередь всё-таки от «листьев». Если в душе они уже смирились с предстоящим поражением, пусть даже сами себе в этом не признаются, то «Флорида» без особых напрягов этот «контрольный в голову» организует и первой оформит выход в третий этап. Взбрыкнуть канадцы могут лишь в том случае, если не увидят в воротах «Флориды» Бобровского. А куда он денется?

Стало быть, прогнозируем не слишком обильный (по сравнению с другими матчами, где играют скорее в гандбол, чем в хоккей) на заброшенные шайбы матч с тоталом, не превышающим 7,5. А по итогам этого матча «Флорида» и лично товарищ Бобровский окончательно закопают такой перспективный «Торонто», разложат веночки, установят оградку, ну и всё прочее, что при счёте 4-0 полагается», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 11.68.

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