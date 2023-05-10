«Милан» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов в Италии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.
«Полуфинал Лиги чемпионов, миланское дерби. «Милан» и «Интер» прекрасно знают друг друга. Безусловно, будет очень много тактической борьбы. Игра получится низовой.
У «Милана» в последних матчах – только «низы». А «Интер» за 5 матчей пропустил всего 1 гол. Команда на ходу.
На мой взгляд, «нерадзурри» сейчас сильнее. Но у «Милана» преимущество по болельщикам. «Россонери» сыграют аккуратно, чтобы не уступить в первой встрече.
Дам два прогноза. Во-первых, ТМ (2,5) – это совершенно очевидно. А также ставлю на Ф2 (0)», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 11.68.
Модрич оценил шансы «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов.
Отца Холанда вывели с трибун за перепалку с болельщиками «Реала».
- 10 мая 2023
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:00
- 7 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00