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«Милан» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов в Италии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

«Полуфинал Лиги чемпионов, миланское дерби. «Милан» и «Интер» прекрасно знают друг друга. Безусловно, будет очень много тактической борьбы. Игра получится низовой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Милана» в последних матчах – только «низы». А «Интер» за 5 матчей пропустил всего 1 гол. Команда на ходу.

На мой взгляд, «нерадзурри» сейчас сильнее. Но у «Милана» преимущество по болельщикам. «Россонери» сыграют аккуратно, чтобы не уступить в первой встрече.

Дам два прогноза. Во-первых, ТМ (2,5) – это совершенно очевидно. А также ставлю на Ф2 (0)», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 11.68.

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