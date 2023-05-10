«Эдмонтон» — «Вегас»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Вегас».

Ставка: победа «Вегаса» в матче за 2.65.

«Третий матч серии позволил вернуться к понимаю того факта, что «Вегас» знает, как играть против роскошной атаки «Эдмонтона», умеет и любит это делать. Ну, а если у «Нефтяников» теряется еще и Драйзайтль, то больше одной шайбы всеми своими наличными силами они забросить не в силах. Поэтому матч № 2 теперь официально считаем несчастным случаем, матч № 3 – закономерностью. И ждем именно от «Вегаса», а не от «Эдмонтона» «продолжения банкета».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Предположу, что до конца серии «Вегас» еще может разок расслабиться, позволив «нефтяникам» оторваться на всю катушку. Но не более одного раза, и это «Эдмонтон» уже не спасет. Более того, это будет не в четвертом матче серии, поскольку от игры под № 2 прошло совсем немного времени. Думаю, четвертый матч станет весьма похожим на третий: то есть контролировать ситуацию и вести игру будут гости. Заброшенные шайбы будут, но не в промышленных количествах, ибо «Вегасу» вновь удастся сдержать атаку «Эдмонтона». Тотал если и превысит 5,5, то не намного. А в итоге победят гости, которые и подвесят «нефтяников» сами знаете за что. А со счетом в серии 3-1 возвращаться домой очень и очень комфортно», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 11.68.

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