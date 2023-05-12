Словакия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Словакия – Чехия.

Ставка: победа Словакии за 4.80.

«Год назад, на чемпионате мира, который тоже проходил в Финляндии (что вы, никакой коррупции!), у чехов неожиданно вырисовалась достаточно интересная команда. Которая могла пойти далеко, но дошла лишь до полуфинала, где споткнулась о родоначальников. Зато в матче за третье место чехи лихо уделали американцев, забросив им целых восемь шайб и впервые за десять последних лет завоевав хоть какие-то медали. Понятно, что прошлогоднюю сборную в нынешних реалиях не вернуть, но у Чехии традиционно очень много представителей в НХЛ и главной проблемой остаётся собрать их всех в осмысленно-приличную команду. Год назад это удалось сделать, посмотрим, что получится сейчас.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На фоне чехов словаки выглядят куда скромнее. Ну, Словакия всегда выглядит скромнее Чехии, этого не скрывает, а иногда этим даже гордится. Значит, и с фаворитом, и с аутсайдером предстоящего матча всё понятно. Но все эти предматчевые расклады обнуляются первым на чемпионате мира матчем для обеих команд. То есть осмысленности на льду будет немного, и все будут искать свою игру. Кто раньше найдёт – тот и победит.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 12 мая 2023, пятница. 16:20 МСК Словакия Не начался Чехия Кто победит в основное время? П1 X П2

В такой ситуации и хочется поставить на аутсайдера, благо и коэффициент у него повыше, и непонятно совершенно ничего. Предположу достаточно весёлый матч с тоталом, превышающим 5.5. По итогам этого матча словаки, которые не могут выиграть у чехов на чемпионатах мира с 2011 года, наконец-то победят. И даже справятся в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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