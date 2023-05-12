Словакия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Словакия – Чехия.
Ставка: победа Словакии за 4.80.
«Год назад, на чемпионате мира, который тоже проходил в Финляндии (что вы, никакой коррупции!), у чехов неожиданно вырисовалась достаточно интересная команда. Которая могла пойти далеко, но дошла лишь до полуфинала, где споткнулась о родоначальников. Зато в матче за третье место чехи лихо уделали американцев, забросив им целых восемь шайб и впервые за десять последних лет завоевав хоть какие-то медали. Понятно, что прошлогоднюю сборную в нынешних реалиях не вернуть, но у Чехии традиционно очень много представителей в НХЛ и главной проблемой остаётся собрать их всех в осмысленно-приличную команду. Год назад это удалось сделать, посмотрим, что получится сейчас.
На фоне чехов словаки выглядят куда скромнее. Ну, Словакия всегда выглядит скромнее Чехии, этого не скрывает, а иногда этим даже гордится. Значит, и с фаворитом, и с аутсайдером предстоящего матча всё понятно. Но все эти предматчевые расклады обнуляются первым на чемпионате мира матчем для обеих команд. То есть осмысленности на льду будет немного, и все будут искать свою игру. Кто раньше найдёт – тот и победит.
В такой ситуации и хочется поставить на аутсайдера, благо и коэффициент у него повыше, и непонятно совершенно ничего. Предположу достаточно весёлый матч с тоталом, превышающим 5.5. По итогам этого матча словаки, которые не могут выиграть у чехов на чемпионатах мира с 2011 года, наконец-то победят. И даже справятся в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 7.70.
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