Экспресс на ЧМ-2023 с коэффициентом 9.6: в первый день — без сенсаций

12 мая стартует хоккейный ЧМ-2023. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.6 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ЧМ-2023 Финляндия — США

Сборная Финляндии — действующий чемпион мира. Свой четвёртый титул «львы» завоевали в 2022 году при поддержке родных трибун. Будет нелишним напомнить, что текущий розыгрыш также проводится в Финляндии.

У руля сборной продолжает работать Юкка Ялонен. На прошлом розыгрыше игра сборной строилась от монолитной обороны. За семь матчей групповой стадии Суоми пропустили лишь пять шайб и в трёх встречах плей-офф со сборными Словакии, США и Канады — ещё восемь.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Сборная Финляндии не впечатляла результатами по ходу Еврохоккейтура-2022/2023, но на ЧМ у игроков совсем другая мотивация. Звёздная атака — Теэму Хартикайнен, который в составе «Серветта» победил в чемпионате Швейцарии, Сакари Маннинен, Йоэль Армиа («Монреаль Канадиенс») и Микко Рантанен из «Колорадо» — постарается не разочаровать болельщиков.

Рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 5.5 шайбы за 2.45.

Прогноз на матч ЧМ-2023 Швеция — Германия

Шведы не смогли привезти в Латвию своих главных звёзд, поэтому сложно от них ждать чемпионского хоккея уже на групповом этапе. Тем не менее жёлто-синие обладают серьёзными кадровыми ресурсами даже на фоне всех потерь, чего не скажешь о сопернике. Сборная Германии котировалась бы гораздо выше, будь у неё в первом звене атаки Леон Драйзайтль, который может сам создавать себе голевые моменты и реализовывать их.

Однако сейчас немцам практически нечего противопоставить команде, которая за последние шесть лет дважды становилась чемпионом мира. В двух последних матчах на мировом первенстве Германия уступала, пропуская в среднем по четыре гола и забрасывая две шайбы. Швеция, в свою очередь, нынче гораздо лучше готова.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Она стала с отрывом лучшей командой на Еврохоккейтуре, а в последних 12 матчах лишь дважды проиграла в основное время. В девяти случаях за данный период подопечные Сэма Халлама лишь в трёх случаях забивали меньше трёх голов. Сейчас они будут очень мотивированы взять реванш у Германии за поражение на Олимпиаде, поэтому сенсации не ждём. Рассмотрим победу сборной Швеции с форой (-2.5) с коэффициентом 2.25.

Прогноз на матч ЧМ-2023 Словакия — Чехия

Обе сборные за последние десять лет не могут похвастаться серьёзными достижениями. Только если последний громкий успех Словакии действительно был давно, то Чехия в прошлом году выглядела достойно и заслуженно заняла третье место. Словаки в целом подходят к этому турниру в статусе крепкого середняка, который должен выйти из группы, но споткнётся о первого большого соперника.

Словакия уже довольно давно не добивалась побед в официальных турнирах в матчах с равными или превосходящими в классе соперниками. В семи последних играх команде Крэйга Рэмзи удалось победить лишь Италию, Данию и Казахстан. При этом Канада, Финляндия, Германия и Швейцария выигрывали, забрасывая в среднем по четыре шайбы.

Чехии сейчас едва ли удастся столько забить, так как подопечные Кари Ялонена предпочитают осторожный стиль игры. В 10 из 12 последних матчей во всех турнирах «львы» забивали не более трёх голов. И на сей раз им тоже по силам выиграть на чистом классе, так как основная борьба впереди. Первой ставкой рассмотрим тотал меньше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.75.

Экспресс на матчи 12 мая

Ставка 1: ТБ 5.5 в матче Финляндия – США за 2.45.

Ставка 2: победа Швеции над Германией с форой (-2.5) за 2.25.

Ставка 3: ТМ 5.5 в матче Словакия – Чехия за 1.75.

Общий коэффициент: 2.45 Х 2.25 Х 1.75 = 9.6.

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