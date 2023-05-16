Вероника Кудерметова — Чжэн Циньвэнь: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Риме

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Риме Вероника Кудерметова – Чжэн Циньвэнь.

Ставка: победа Кудерметовой за 1.80.

«Четвертьфинал, да ещё в Риме, это уже высокая стадия, и кто-то может считать свою задачу выполненной. Но только не Вероника Кудерметова и её соперница из Китая Чжэн Циньвэнь.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На предыдущей стадии россиянка очень уверенно превзошла чешскую теннисистку Мари Боузкову – 6:2, 6:2. То есть для неё эта встреча была хорошей разминкой перед битвой с китаянкой. Чжэн Циньвэнь же встречалась с соотечественницей Сиюй Ван и затратила на победу куда больше сил – 6:4, 3:6, 6:1. Но вряд ли это как-то повлияет на её физическую форму. Да и на грунте она выглядит хорошо – восемь побед в 11 последних матчах. А единственную игру между собой теннисистки провели в 2022 году на стадии 1/2 финала в Токио на харде, и тогда Чжэн взяла верх в трёх партиях, нанеся Веронике обидное поражение – 5:7, 6:3, 7:6.

Естественно, что 26-летняя россиянка мечтает о реванше над 20-летней представительницей Поднебесной. С учётом того, как Кудерметова играет на «земле» в этом сезоне, её победа весьма вероятна. Игра будет сложной, длительной и упорной, но Вероника всё равно победит. Ставлю на её победу», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

Медведев: в этом году играю очень хорошо.

Рублёв — о матче 1/16 финала: это был тяжёлый бой.

Хачанов и Рублёв снялись с парного турнира в Риме.