Швейцария — Словакия: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Швейцария – Словакия.

Ставка: ничья за 4.80.

«На чемпионате мира остались две команды, не потерявшие на момент написания данного прогноза ни одного очка. В группе А это сборная США, в группе B — команда Швейцарии. И не то чтобы швейцарцы были удивительно хороши – швейцарцы как швейцарцы, видали и помощнее — просто в первых трёх матчах группового турнира приличных соперников у «сырников» не было. Да и словаки, будем откровенны, к таковым не относятся, а проходят по разряду «условно приличных», пусть и умучили самих родоначальников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Другое дело, что именно со словаков мощность соперников у швейцарцев будет возрастать и идти по нарастающей. Турнирную таблицу им сейчас надо запечатлеть в мраморе, потому что через пару туров о единоличном лидерстве в группе можно будет только мечтать. И начать свои взлёты они вполне могут уже здесь и сейчас.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК Швейцария Не начался Словакия Кто победит в основное время? П1 X П2

Да, объективно сборная Швейцарии, наигранная в течение сезона ещё и в Еврохоккейтуре, выглядит посильнее словаков. А канадцы, простите, не выглядели? Вот то-то. Поэтому прогнозирую не шибко голевой матч, который не закончится в основное время, поскольку заруба будет равная и крепкая. Швейцарцы, конечно, скорее всего, второе очко в итоге возьмут, но с этого момента в группе Б не останется команд, не потерявших ни одного очка. Я так думаю», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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