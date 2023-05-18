Дания — Германия: прогноз Максима Лебедева на игру хоккейного ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Дания – Германия.

Ставка: победа Германии и ТБ 4.5 за 2.56.

«Как известно, идеальная жизнь русского человека выглядит так: всё плохо и очень плохо, а потом случается какая-нибудь беда. Немцы, конечно, от русских людей далеки, сейчас так особенно, но у них пока, прямо как у настоящих русских, всё плохо. А если проиграют ещё и Дании, то случится беда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

При этом нельзя сказать, что немцы на этом чемпионате мира совсем уже никакие. Ну да, послабее, чем обычно, чуть больше сборно-разборные, но не критично. Календарь, конечно, может прибить любого. Раньше на чемпионатах мира всё было предельно ясно: самый идеальный календарь в группе получал чемпион (во второй группе – серебряный призёр) предыдущего чемпионата, самый «неперевариваемый» — дебютант турнира. Всё было логично и понятно. Почему сейчас для этих целей берутся команды с потолка, чем Дания заслужила такое календарное благолепие на старте чемпионата, а Германия, наоборот, где составителям календаря насолила, никто не может сказать. Тем не менее мы имеем противостояние второй и последней команд группы А, и вторая команда в данном случае совсем не фаворит.

Нет, датчане, безусловно, неплохи. И в четвертьфинале, скорее всего, будут, а вот дальше только не заберутся. Немцы, в принципе, из той же «карандашницы», но после трёх поражений куда больше нервные и взвинченные, даже если по ним это незаметно.

Думаю, это и станет решающим словом в предстоящем матче. Датчане успокоены своими успехами, немцы злы. Поэтому и победят датчан, и даже, предположу, в основное время. В матче с тоталом от 4.5 и выше», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

Мичков — пятый в рейтинге драфта от Sportsnet.

«Ак Барс» близок к подписанию нападающего Яшкина.

«Салават Юлаев» три месяца не платит игрокам зарплату.