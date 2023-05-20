ФОНБЕТ и ПФК ЦСКА проведут опен-эйр-мероприятие с просмотром главного дерби страны
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Фестиваль FONFEST состоится в воскресенье, 21 мая, — в день матча «Спартак» — ПФК ЦСКА, на территории арт-квартала Хохловка по адресу: Хохловский переулок 7-9 с11.
Во дворе арт-клуба будут установлены два больших экрана, на которых в прямом эфире покажут главное дерби страны. Для поклонников красно-синих будет предусмотрена обширная развлекательная и музыкальная программа: выступление диджеев, командные игры по мини-футболу и фонпонгу, поп-ап-выставка музея ПФК ЦСКА, фотозона с Кубком УЕФА и кастом-станция футбольных джерси.
Вход на фестиваль FONFEST — свободный, по предварительной регистрации на сайте.
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