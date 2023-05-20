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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» в 35-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Барселона» — чемпион! В этом качестве она играет на «Камп Ноу» против «Реала Сосьедад» — одного из самых удобных и любимых для себя соперников. В последних 24 домашних матчах она неизменно побеждала басков. Но самое главное – не забыть сыграть в футбол!

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал Сосьедад» борется за место в Лиге чемпионов, поэтому гостям проигрывать ни в коем случае нельзя.

Испания - Примера. 35-й тур
20 мая 2023, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я не думаю, что игра получится закрытой, учитывая, что «Барса» сейчас лёгкая и воздушная, в хорошем настроении. Мой прогноз – обе забьют», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 23.28.

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