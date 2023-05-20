«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» в 35-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.83.
«Барселона» — чемпион! В этом качестве она играет на «Камп Ноу» против «Реала Сосьедад» — одного из самых удобных и любимых для себя соперников. В последних 24 домашних матчах она неизменно побеждала басков. Но самое главное – не забыть сыграть в футбол!
«Реал Сосьедад» борется за место в Лиге чемпионов, поэтому гостям проигрывать ни в коем случае нельзя.
Я не думаю, что игра получится закрытой, учитывая, что «Барса» сейчас лёгкая и воздушная, в хорошем настроении. Мой прогноз – обе забьют», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 23.28.
Артета: «Арсенал» ещё может стать чемпионом, нельзя расслабляться.
Тихонов: для всех будет интереснее, если в дерби «Спартак» победит ЦСКА.
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