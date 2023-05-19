«Барселона» — «Реал Сосьедад». У Хави порядок с мотивацией

Каталонцы обязаны выиграть первый матч на своём стадионе после чемпионства. Надо отблагодарить болельщиков за поддержку.

20 мая состоится матч 35-го тура Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.82. Успех клуба из Сан-Себастьяна оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад» 20 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад» (20.05.2023)

До окончания испанской Примеры осталось всего четыре тура. На 20 мая запланированы пять встреч 35-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне померяются силами «Барселона» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Обыграв в последнем тура «Эспаньол» (4:2), «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании. Титул стал для неё 27-м и первым с 2019 года. Каталонцы набрали 85 очков и стали недосягаемы для конкурентов. Отрыв от располагающегося на втором месте «Реала» составляет 14 очков.

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Интересно, что после финального свистка болельщики «Эспаньола» не дали подопечным Хави нормально отпраздновать чемпионство. Они выбежали на домашнее поле и напали на сине-гранатовых. Футболистам пришлось в спешке покинуть газон. Впрочем, атмосферу это не испортило.

Настоящее празднование началось на следующий день, когда 76 тысяч болельщиков «Барселоны» вышли на улицы, чтобы отметить чемпионство вместе с командой. И это без учёта тех, кто наблюдал за происходящим с балконов. Игроки подписали множество шарфов и футболок, общаясь с поклонниками на протяжении трёх часов.

Вопрос только в том, не произойдёт ли у «Барселоны» спад? Мотивации у подопечных Хави теперь нет. Испанский специалист может позволить себе некоторые эксперименты и выделить побольше игрового времени совсем молодым и резервным футболистам. С другой стороны, незабываемые эмоции после победы в Ла Лиге наверняка воодушевят игроков.

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К тому же у каталонцев есть возможность установить уникальное достижение. За 34 тура в Ла Лиге «Барса» пропустила только 13 мячей. У неё есть все шансы побить рекорд чемпионата: «Депортиво» в сезоне-1993/1994 и «Атлетико» в сезоне-2015/2016 пропустили по 18 мячей. Лучший результат топ-5 лиг — «Челси» в сезоне-2004/2005 (15 пропущенных голов).

У «Реала Сосьедад» мотивации больше. Он располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от идущего следом «Вильярреала» не так уж велик — пять очков. За четыре тура это преимущество легко растерять и покинуть зону Лиги чемпионов.

Стимул в виде борьбы за топ-4 помог клубу из Сан-Себастьяна добыть отличные результаты в последних пяти турах Ла Лиги. Сначала он победил «Райо Вальекано» (2:1) и сыграл вничью с «Бетисом» (0:0), а затем обыграл «Осасуну» (2:0), мадридский «Реал» (тоже 2:0) и поделил очки с «Жироной» (2:2).

За хорошие результаты стоит отдать должное Иманолу Альгуасилю. По ходу сезона наставник открыл множество талантов, а также нашёл правильные слова для мотивации ветеранов, в частности 37-летнего Давида Сильвы. К слову, совсем недавно 37-летний испанец продлил контракт с командой ещё на один год.

Несмотря на возраст, бывший полузащитник «Манчестер Сити» продолжает демонстрировать высочайший уровень игры и радовать результативностью. За последние 15 туров в чемпионате Испании он забил два мяча, а также отдал пять результативных передач.

Также огромный прогресс прослеживается в игре молодого японского защитника «Реала Сосьедад» Такефусы Кубо. За 31 тур в Ла Лиге он забил восемь мячей и сделал четыре голевых паса. В общем, техничных футболистов у бело-голубых в составе предостаточно.

Несмотря на это, каталонцы выглядят фаворитами грядущей встречи. У них больше ресурсов, а также гораздо лучше результаты на дистанции. В конце концов, сине-гранатовые – чемпионы Испании. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

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Большое преимущество каталонцам даёт то, что игра состоится на «Спотифай Камп Ноу». За 17 туров дома они не проигрывали совсем, при всего трёх ничьих. За этот отрезок времени подопечные Хави забили 33 мяча, а сами пропустили только два! В первом матче на своём стадионе в качестве чемпионов они постараются не уступить.

Думается, сине-гранатовые порадуют болельщиков победой. История пяти последних очных встреч во всех официальных турнирах всецело на их стороне. Во всех пяти каталонцы выиграли.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад» 20 мая 2023 года

«Барселона» уже стала чемпионом Испании, но сезон ещё не окончен. Думается, подопечные Хави отблагодарят фанатов за поддержку после чемпионства. У «Реала Сосьедад» чуть больше мотивации, и нет никаких сомнений, что он навяжет борьбу сине-гранатовым и попытается зацепиться за ничью. Однако история пяти последних очных встреч и то, что матч пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу», свидетельствуют отнюдь не в его пользу.

Ставка: победа «Барселоны» за коэффициент 1.82.

Экспресс с коэффициентом 20.41.

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