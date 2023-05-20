«Барселона» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ничья за 3.75.

«Барселона» встретится с «Реалом Сосьедад» в очередном туре Ла Лиги. Оба клуба идут в топ-4. Так что я тут жду равной борьбы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» на прошлых выходных гарантировала себе победу в чемпионате. Это, конечно, и так давно было понятно. Но всё-таки каталонцам было приятно официально добиться чемпионства после матча с «Эспаньолом» (4:2).

В большинстве последних матчей подопечные Хави тоже почти только выигрывали. Недавно только оступились сине-гранатовые в противостоянии с «Райо Вальекано» (2:1). Зато в других встречах «Барселона» обыграла команды из еврокубковой зоны – 1:0 с «Атлетико», 4:0 с «Бетисом».

«Реал Сосьедад» тоже претендует на еврокубки. С 62 очками команда сейчас идёт на четвёртом месте. Выше, скорее всего, у «бело-голубых» не выйдет подняться – отставание от «Атлетико» составляет семь баллов. А вот «Вильярреал» с пятой строчки отстаёт от подопечных Иманола Альгуасиля только на пять очков, которые он теоретически ещё может сократить в оставшихся матчах.

Сам же «Сосьедад» давно не уступал. В последних турах клуб чередовал победы и ничьи. Потеряли очки «бело-голубые» в играх с «Бетисом» (0:0) и с «Жироной» (2:2). Оба клуба идут не так далеко от «Реала» в таблице.

Я не уверен, что «Барселона» тут точно добьётся успеха. Команда просто доигрывает сезон – чемпионство ей обеспечено. Все мысли у каталонцев уже про следующий сезон, про летние трансферы. Возможно, в этом матче 20 мая Хави даст шанс сыграть молодым игрокам.

А вот для «Реала Сосьедад» сезон ещё не завершён. Клуб рискует опуститься из топ-4. Так что «бело-голубые» будут активно бороться за очки. В отличие от сине-гранатовых, подопечные Альгуасиля давно не проигрывали. Не думаю, что сейчас эта тенденция прервётся. Ставлю на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 23.28.

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