«Манчестер Сити» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.79.

«Манчестер Сити» встретится с «Челси» в 37-м туре АПЛ. Ещё год назад это был бы центральный матч тура. Однако сейчас всё совсем не так. Думаю, «горожане» «катком пройдутся» по синим.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хотя в пользу подопечных Лэмпарда играет график. «Ман Сити» несколько дней назад встречался с «Реалом» в Лиге чемпионов. Если в их первом матче (1:1) всё было ещё не так очевидно, то в ответном полуфинале подопечные Гвардиолы полностью разобрали мадридцев – 4:0.

Особенно опасен «Сити» сейчас в атаке – приход Холанда очень положительно сказался на нападении команды.

А вот «Челси», думаю, поскорее хочет забыть этот сезон. Еврокубки уже не светят лондонцам. Так что, по сути, синие просто доигрывают АПЛ. Уже готовится Почеттино возглавить команду. Предметно говорить о «Челси» можно будет только в начале следующего сезона.

Да, после матча с «Реалом» «Сити» будет не очень свеж. Но сейчас «Челси» настолько плох, что даже резервистам команды Гвардиолы он проиграет, я считаю.

Для меня тут очевидна ставка на азиатскую фору (-1.5) на «Манчестер Сити», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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