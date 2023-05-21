Чехия — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Чехия – Швейцария.

Ставка: Чехия не проиграет за 1.72.

«Пока сборная России играла в Еврохоккейтуре, мы постоянно спорили о необходимости этого турнира. Не было споров об одном из четырёх его этапов – московском, но вокруг остальных копья ломались регулярно. Иногда даже казалось, что участию в заморских этапах Евротура сборной в формате Универсиады, то есть из игроков ВХЛ, мешала только могучая грудь Владислава Третьяка, регулярно встающая на пути новых веяний.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но вот вам, пожалуйста, результат Евротура. Стоило в нём годик поиграть сборной Швейцарии, и вот уже «сырники» на чемпионате мира рвут и мечут, в предыдущем туре грохнули даже родоначальников и теперь остаются одной из двух команд, не потерявших на этом чемпионате ни одного очка. В общем, славься, Евротур.

Правда, сдаётся, что с чехами швейцарцам будет потяжелее, нежели было с канадцами. Не потому, что чехи сильнее «кленовых», а потому, что за время Евротура чехи изучили швейцарцев и теперь знают их как облупленных. И знания эти в предстоящем матче применят по полной, тем более что победа в этом междусобойчике позволит чехам вообще выйти на первое место в группе.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 21 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК Чехия Не начался Швейцария Кто победит в основное время? П1 X П2

Вот по поводу первого места прогнозировать не стану. И швейцарцы хороши, и сами чехи для первого места выглядят не совсем убедительно. Мой прогноз на предстоящий матч будет достаточно скромным. Во-первых, сам матч будет не слишком обильным на заброшенные шайбы, поскольку обе команды играют в достаточно закрытый хоккей. Поэтому тотал вряд ли выскочит выше 7.5. И в матче этом чехи наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время. А сколько чехи наберут в действительности, покажет время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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