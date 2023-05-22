«Флорида» — «Каролина»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз».

Ставка: победа «Каролины» в матче за 1.83.

«Сергей Бобровский в единоличном порядке продолжает уничтожение «Каролины». Во втором матче серии он отразил 37 из 38 долетевших до него бросков. Дело вновь дошло до овертайма, только на этот раз затягивать соперники не стали, и всё закончилось уже через две минуты. 0-2 после двух домашних матчей – это, конечно, ещё не смертельно, но почти убийственно. Теперь «Флориде» достаточно будет взять один домашний матч из двух, чтобы подвесить «Каролину». И особых сомнений в том, что «пантеры» это сделают, не возникает. Остаётся лишь вопрос, в каком конкретно матче это знаменательное событие произойдёт — в третьем или четвёртом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я бы не стал закладываться на третью игру. Понятное дело, что в Санрайзе все будут на душевном подъёме и будут требовать доесть «Каролину» здесь и сейчас. Но я понимаю, в каком настроении выйдет на третий матч «Каролина». Считайте, «Наверх вы, товарищи, все по местам» у них в раздевалке и в головах уже играет.

Поэтому от третьего матча, как и от предыдущих, голевого изобилия не жду (Бобровский – это вам… Бобровский). Предположу тотал не выше 6,5 и итоговую победу «Каролины», которая после этого немного успокоится и даст доесть себя в двух последующих матчах», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.33.

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