«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано».
Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.90.
«Реал» Мадрид сыграет с «Райо Вальекано» в одном из последних туров испанского чемпионата. Команда Анчелотти не лучшим образом завершает сезон – в таблице ее сейчас опережает «Атлетико». Так что я не уверен, что гостям, идущим в середине турнира, стоит тут рассчитывать на очки.
Для «Реала» этот сезон уже окончен. После вылета из Лиги чемпионов клуб начал думать про следующий футбольный год. А в Ла Лиге подопечные Анчелотти тем более давно ни за что не борются.
Это доказывают последние матчи команды – она чередовала победы и поражения. Причем уступали «сливочные» не самым очевидным соперникам – 0:1 от «Валенсии», 2:4 с «Жироной».
Из-за таких результатов «Реал» уже пропустил выше себя в таблице «Атлетико». Впрочем, разрыв между ними минимален – одно очко. Так что при удачном исходе «королевский клуб» может вернуться на вторую строчку. Но для этого ему, конечно, нужно снова начать побеждать.
У «Райо Вальекано» особой интриги в этом сезоне уже нет. Клуб закрепился в середине таблицы, на 11 позиции. От соперников выше «пчелы» отстают не так сильно. Однако я не уверен, что подопечные Андони Ираола смогут улучшить свое положение в чемпионате. В большинстве последних встреч «Райо» уступал.
Конечно, боевого футбола все 90 минут от «Реала» я не жду. Но уровень мадридцев все равно намного выше, чем у соперника. Да и вряд ли «сливочных» устроит концовка сезона, состоящая из одних поражений. На кону – второе место в турнире. Так что я склоняюсь к ставке – азиатская фора (-1) на «Реал», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 17.94.
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