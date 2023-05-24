«Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Райо Вальекано» в 36-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.66.

«Реал» после вылета из Лиги чемпионов и победы в Кубке Испании никакой мотивации в чемпионате Испании не имеет. В прошлом туре против «Валенсии» «Реал» играл смешанным составом, плюс история с расизмом Винисиуса, честно говоря, уже достала.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но это последняя домашняя игра «Реала», плюс это дерби. В первом круге «Реал» проиграл в гостях. «Райо» очень быстрая команда, здорово прессингующая. Просто «Реалу» точно не будет, думаю, что это история про голы. «Реал» сейчас играет неубедительно в обороне, мой прогноз – обе забьют. Можно также взять обе забьют и тотал больше 2,5», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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Агент: Карпукас мог получить предложение от «Зенита».

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