«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.66.

«Перенесённый матч 34-го тура АПЛ. На мой взгляд, безоговорочный фаворит – «Манчестер Юнайтед». Команда уже почти гарантировала себе место в Лиге чемпионов. У неё хорошие шансы занять третье место по итогам турнира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Юнайтед» после двух поражений пришёл в себя, одержал две сухие победы. Думаю, что в этом матче будет то же самое – сухая победа. Если брать точный счёт, то мне кажется, что «Манчестер» выиграет 2:0.

«Челси» просто доигрывает сезон. Понятно, что Лэмпарда не оставят. Была небольшая вспышка, команда победила и сыграла вничью. Но «Челси» точно не сможет составить конкуренцию сопернику.

Ставлю на П1, букмекеры дают удивительно большой кэф на это событие. Ну а любителям больших коэффициентов посоветовал бы взять Ф1 (-1.5)», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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