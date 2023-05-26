«Алания» — «Балтика»: смотреть онлайн матч Первой лиги, какой канал покажет в прямом эфире

26 мая состоится матч 33-го тура Первой лиги «Алания» — «Балтика». Начало игры — в 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу владикавказцев можно с коэффициентом 2.48. Успех калининградцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Алания» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

«Балтика» уже обеспечила себе место в РПЛ на следующий сезон. «Аланию» не допустят до стыковых матчей из-за неготовности стадиона.

Экспресс с коэффициентом 27.72.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Артёмом Дзюбой.

Юрист оценил шансы «Спартака» уменьшить дисквалификацию Соболева.

Сутормин: не исключаю, что могу уйти из «Зенита».