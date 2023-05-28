«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ 28 мая

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.71.

«Локомотив» сумел вылезти из опасной зоны и сейчас продлевает контракты со своими игроками, думая о будущем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» рассталось с главным тренером, назначив человека, которого мало кто воспринимает. Да, первый матч команда выиграла с крупным счётом, но мне кажется, что дальше вполне возможна ситуация, когда «Динамо» столкнётся с неготовностью тренера к такой работе, а игроки не будут понимать его идеи.

Думаю, что ставить надо на «Локомотив» — Х2. «Динамо» находится в состоянии большого кризиса, я не очень верю в его возможности», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 11.04.

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