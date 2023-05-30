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«Севилья» — «Рома»: когда финал Лиги Европы, во сколько начало, какой стадион

«Севилья» — «Рома»: когда финал Лиги Европы, во сколько начало, какой стадион
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31 мая пройдёт финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Финал в этом году состоится в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире финал Лиги Европы покажет телеканал «Матч!».

Главным арбитром финала Лиги Европы будет Энтони Тейлор из Англии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Севилью». На команду Хосе Луиса Мендилибара можно сделать ставку с коэффициентом 2.75, это примерно 36% вероятности. Успех «Ромы» Жозе Моуринью оценили коэффициентом 3.00 (32% вероятности). На ничью в основное время также предлагают коэффициент 3.00 (32%).

Лига Европы. Финал
31 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Аналитики не ждут, что в финале Лиги Европы будет результативный футбол: поставить на ТМ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.55, а на ТБ 2.5 дают коэффициент 2.65. На то, что обе команды смогут забить в основное время, можно сделать ставку за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 14.82.

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