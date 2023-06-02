Блинкова — Свитолина: эксперты назвали фаворита матча 3-го круга «Ролан Гаррос»

2 июня «Ролан Гаррос» пройдут матчи третьего круга. В одном из них сыграют россиянка Анна Блинкова и Элина Свитолина, представляющая Украину. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.
Эксперты считают фаворитом матча украинскую теннисистку. Победу Элины Свитолиной оценили в 1.45. Поставить на успех Блинковой можно за 2.77. Победа Свитолиной с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 1.82, фора (+3.5) на Блинкову оценивается котировкой 1.98.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Блинкова — 54-я ракетка мира. Свитолина располагается на 192-м месте в мировом рейтинге, вернувшись в тур после рождения ребёнка. Совсем недавно Анна и Элина уже встречались: в финале турнира WTA 250 в Страсбурге (Франция) украинка обыграла Блинкову со счётом 6:2, 6:3.
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Экспресс с коэффициентом 9.25.
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