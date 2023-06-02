Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Торино» – «Интер».

Ставка: победа «Торино» за 2.34.

«Торино» подходит к последнему туру на восьмой строчке, уже без шансов на место в еврокубках. При этом «быки» набрали хороший ход, сейчас у них серия из пяти матчей без поражений. Оборона команды Юрича снова на уровне, в 10 последних матчах «Торино» пропустил только семь голов. Алексей Миранчук и его команда сделают всё, чтобы уйти в отпуск в хорошем настроении.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» обеспечил себе место в топ-4, выиграл Кубок Италии, а впереди у него финал Лиги чемпионов. Сезон смело можно считать удачным. В последние недели «нерадзурри» были особенно хороши, они выиграли 10 из 11 последних матчей, уступив только «Наполи». Этот матч для «Интера» абсолютно лишний, команда уже готовится к игре с «Манчестер Сити» и не захочет тратить лишние силы на «Торино».

При других раскладах «Интер» в своей нынешней форме однозначно считался бы фаворитом в матче с «Торино». Но, к счастью для «быков», им повезло попасть на сильного соперника в правильный момент, когда тот в матче с ними будет играть полурезервным составом и экономить силы. В таком случае есть смысл ставить на победу «Торино» за 2.34.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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