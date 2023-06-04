«Реал» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» – «Атлетик» в 38-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Реала» за 1.99.

«Матч практически без интриги. Многие подумали, что «Реал» бросит играть в чемпионате, так как было несколько неудачных матчей, но в последних двух турах «Реал» одержал победы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Атлетика» сейчас очень плохая форма – за последние семь матчей выиграл только раз.

Мне кажется, что предпосылок к тому, что «Реал» проиграет или потеряет очки в этой встрече, не много. Как бы ни был упрям и амбициозен «Атлетик», он вряд ли устоит. Мой прогноз – победа «Реала», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.30.

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