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«Реал» — «Атлетик», прогноз на матч Примеры 4 июня 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Реал» — «Атлетик». Карим Бензема заслужил второе место!
Михаил Коробов
«Реал» — «Атлетик»: прогноз на матч Примеры
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Обладатель «Золотого мяча» вдохновляет своим примером. Именно таким и должен быть настоящий лидер.

4 июня состоится матч 38-го тура Примеры «Реал» — «Атлетик» Бильбао. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.90. Успех «львов» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Атлетик» 4 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Атлетик» Бильбао получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетик» (04.06.2023)

Испания - Примера. 38-й тур
04 июня 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На 4 июня запланировано 10 встреч заключительного тура испанской Примеры. В одной из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде померяются силами местный «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный судья — Исидро Диас де Мера Эскудерос.

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Вылет из Лиги чемпионов испортил планы мадридского «Реала» на оставшуюся часть сезона. Ему пришлось сосредоточиться на чемпионате Испании, где положение было не из лучших. «Сливочные» располагались на третьем месте в турнирной таблице. Они чередовали победы с поражениями.

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Повысив концентрацию своих подопечных на испанской Примере, Карло Анчелотти вмиг изменил ситуацию. В последних двух турах «галактикос» обыграли двух неудобных соперников — «Райо Вальекано» (2:1) и «Севилью» (2:1). Таким образом, они поднялись на вторую строчку в таблице.

Расслабляться рано. Отрыв от догоняющего «Атлетико» составляет всего одно очко. Для того чтобы гарантировать себе серебро, «сливочным» необходимо добыть победу в грядущем матче. И что-то подсказывает, что они выиграют. В роли главного вдохновителя служит Карим Бензема.

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Обладатель «Золотого мяча» стал одним из героев встречи с «Райо Вальекано». Он отметился забитым мячом. Во-первых, гол стал для него 30-м в этом сезоне во всех турнирах. Для француза это третий сезон подряд с 30+ голами. Во-вторых, большую часть встречи с «пчёлами» он провёл с травмой.

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Бензема провёл с рваной раной на ноге целых 80 минут. Ему наложили пять швов прямо в раздевалке. Позднее появилась информация о том, что Карим отказался от очень выгодного предложения клуба из Саудовской Аравии ради ещё одного сезона в мадридском «Реале». Когда в команде есть такой лидер, разве нужна дополнительная мотивация?

У «Атлетика» из Бильбао с настроем всё не так хорошо, как у «Реала». Он внезапно сбавил обороты и спустился на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от идущего на шестом месте «Бетиса» составляет девять очков. Участие в еврокубках в следующем сезоне баскам не светит.

Впрочем, с такими результатами подопечным Эрнесто Вальверде в международных клубных турнирах делать нечего. За последние семь туров красно-белые обыграли только «Сельту» (2:1), на домашнем стадионе. Также они сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1).

Причина поражений в других встречах кроется в ужасной реализации «львов». В целом они демонстрируют качественный футбол. Создают много моментов, зачастую владеют инициативной и по всем параметрам выглядят предпочтительнее соперников. Вот только от всего этого нет никакого толку.

В матче последнего тура баски уступили замыкающему турнирную таблицу чемпионата Испании «Эльче» (0:1). Причём на домашнем стадионе. Они нанесли целых 24 удара (восемь в створ) но так и не сумели забить. Сопернику оказалось достаточно два раза попасть в створ, чтобы выиграть.

При таком раскладе в победу мадридцев верится гораздо больше. Поставить на них можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Вероятность того, что Бензема сыграет в грядущем матче, не очень велика. Однако стимулировать сокомандников обладатель «Золотого мяча» способен и без непосредственного участия в матче.

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Лишь в одной из шести последних очных встреч «Атлетику» удалось выиграть. И это было в матче 1/4 финала Кубка Испании. Во всех остальных случаях победили «галактикос». Дополнительное преимущество даёт им то, что предстоящая игра состоится на «Сантьяго Бернабеу».

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«Сливочные» традиционно очень хорошо выступают на домашнем стадионе. За 18 туров дома они потерпели только одно поражение и четыре раза сыграли вничью. Забили за этот период времени 43 мяча, а сами пропустили только 15. Судя по всему, баскам не удастся лишить подопечных Анчелотти серебряных медалей.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Атлетик» 4 июня 2023 года

«Реал» сумел взять себя в руки после вылета из Лиги чемпионов и включиться в борьбу за серебро Ла Лиги. Самоотверженность Бензема и гул домашнего стадиона наверняка вдохновят «сливочных». «Атлетик» демонстрирует неплохой по качеству футбол, но ему всё портят проблемы с завершением. Пять поражений в семи последних турах — это совсем несерьёзно. Тем более если учесть, что в соперниках было немало аутсайдеров. История очных встреч на стороне «галактикос». Думается, они одержат победу и в этот раз.

Ставка: победа «Реала» за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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