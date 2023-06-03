«Реал» — «Атлетик». Карим Бензема заслужил второе место!

4 июня состоится матч 38-го тура Примеры «Реал» — «Атлетик» Бильбао. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.90. Успех «львов» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Атлетик» 4 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Атлетик» Бильбао получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетик» (04.06.2023)

На 4 июня запланировано 10 встреч заключительного тура испанской Примеры. В одной из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде померяются силами местный «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный судья — Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Вылет из Лиги чемпионов испортил планы мадридского «Реала» на оставшуюся часть сезона. Ему пришлось сосредоточиться на чемпионате Испании, где положение было не из лучших. «Сливочные» располагались на третьем месте в турнирной таблице. Они чередовали победы с поражениями.

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Повысив концентрацию своих подопечных на испанской Примере, Карло Анчелотти вмиг изменил ситуацию. В последних двух турах «галактикос» обыграли двух неудобных соперников — «Райо Вальекано» (2:1) и «Севилью» (2:1). Таким образом, они поднялись на вторую строчку в таблице.

Расслабляться рано. Отрыв от догоняющего «Атлетико» составляет всего одно очко. Для того чтобы гарантировать себе серебро, «сливочным» необходимо добыть победу в грядущем матче. И что-то подсказывает, что они выиграют. В роли главного вдохновителя служит Карим Бензема.

Обладатель «Золотого мяча» стал одним из героев встречи с «Райо Вальекано». Он отметился забитым мячом. Во-первых, гол стал для него 30-м в этом сезоне во всех турнирах. Для француза это третий сезон подряд с 30+ голами. Во-вторых, большую часть встречи с «пчёлами» он провёл с травмой.

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Бензема провёл с рваной раной на ноге целых 80 минут. Ему наложили пять швов прямо в раздевалке. Позднее появилась информация о том, что Карим отказался от очень выгодного предложения клуба из Саудовской Аравии ради ещё одного сезона в мадридском «Реале». Когда в команде есть такой лидер, разве нужна дополнительная мотивация?

У «Атлетика» из Бильбао с настроем всё не так хорошо, как у «Реала». Он внезапно сбавил обороты и спустился на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от идущего на шестом месте «Бетиса» составляет девять очков. Участие в еврокубках в следующем сезоне баскам не светит.

Впрочем, с такими результатами подопечным Эрнесто Вальверде в международных клубных турнирах делать нечего. За последние семь туров красно-белые обыграли только «Сельту» (2:1), на домашнем стадионе. Также они сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1).

Причина поражений в других встречах кроется в ужасной реализации «львов». В целом они демонстрируют качественный футбол. Создают много моментов, зачастую владеют инициативной и по всем параметрам выглядят предпочтительнее соперников. Вот только от всего этого нет никакого толку.

В матче последнего тура баски уступили замыкающему турнирную таблицу чемпионата Испании «Эльче» (0:1). Причём на домашнем стадионе. Они нанесли целых 24 удара (восемь в створ) но так и не сумели забить. Сопернику оказалось достаточно два раза попасть в створ, чтобы выиграть.

При таком раскладе в победу мадридцев верится гораздо больше. Поставить на них можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Вероятность того, что Бензема сыграет в грядущем матче, не очень велика. Однако стимулировать сокомандников обладатель «Золотого мяча» способен и без непосредственного участия в матче.

Лишь в одной из шести последних очных встреч «Атлетику» удалось выиграть. И это было в матче 1/4 финала Кубка Испании. Во всех остальных случаях победили «галактикос». Дополнительное преимущество даёт им то, что предстоящая игра состоится на «Сантьяго Бернабеу».

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«Сливочные» традиционно очень хорошо выступают на домашнем стадионе. За 18 туров дома они потерпели только одно поражение и четыре раза сыграли вничью. Забили за этот период времени 43 мяча, а сами пропустили только 15. Судя по всему, баскам не удастся лишить подопечных Анчелотти серебряных медалей.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Атлетик» 4 июня 2023 года

«Реал» сумел взять себя в руки после вылета из Лиги чемпионов и включиться в борьбу за серебро Ла Лиги. Самоотверженность Бензема и гул домашнего стадиона наверняка вдохновят «сливочных». «Атлетик» демонстрирует неплохой по качеству футбол, но ему всё портят проблемы с завершением. Пять поражений в семи последних турах — это совсем несерьёзно. Тем более если учесть, что в соперниках было немало аутсайдеров. История очных встреч на стороне «галактикос». Думается, они одержат победу и в этот раз.

Ставка: победа «Реала» за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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