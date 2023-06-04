«Милан» — «Верона»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Милан» — «Верона».

Ставка: ничья за 3.80.

«Милан» и «Верона» встретятся в финальном туре Серии А. Команды находятся в разных частях таблицы. Миланцы уже не опустятся ниже четвёртого места в турнире. А вот веронцы имеют все шансы на вылет. Так что встреча обещает быть яркой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Милан» смог в последних турах Серии А выполнить главную задачу – закрепиться в топ-4. Сейчас клуб идет четвёртым и опережает «Аталанту» с пятого места на шесть очков. В последних турах подопечные Пиоли смотрелись уверенно – обыграли «Ювентус» (1:0) и «Лацио» (2:0).

«Верона» же находится совсем в другой ситуации в чемпионате Италии. Сейчас клуб идёт в зоне вылета, на 18-м месте. Однако «Специя» опережает коллектив только по дополнительным параметрам. Так что для «жёлто-синих» далеко не всё потеряно. В случае победы или даже ничьей у подопечных Марко Цаффарони может получиться сохранить прописку в турнире.

Хотя последние матчи веронцы провели не лучшим образом – обыграли только «Лечче» (1:0), идущий недалеко в таблице. В остальных противостояниях команда теряла очки.

Да, «Верона» находится сейчас не в лучшей форме. Однако я считаю, что свои очки клуб тут наберёт. «Милан» уже морально завершил сезон – борьбу за попадание в топ-4 команда выиграла. У гостей сейчас больше мотивации. Поставлю тут на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.30.

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