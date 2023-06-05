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Ига Свёнтек — Леся Цуренко: ставка Надежды Петровой на матч «Ролан Гаррос»

Ига Свёнтек — Леся Цуренко: ставка Надежды Петровой на матч «Ролан Гаррос»
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч «Ролан Гаррос» Ига СвёнтекЛеся Цуренко.

Ставка: победа Свёнтек с форой (-7.5) за 1.65.

«Первая ракетка мира, лидер женского тура польская теннисистка Ига Свёнтек встретится в четвёртом круге с украинкой Лесей Цуренко, которая сейчас занимает 66-ю позицию в рейтинге.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, фаворит этого матча 4-го раунда открытого чемпионата Франции слишком очевиден. Ига идёт по турнирной дистанции в Париже как каток с горы. Так, в третьем круге Свёнтек разгромила китаянку Синьюй Ван – 6:0, 6:0 всего за 51 минуту. При этом и опытная 34-летняя Цуренко прекрасно провела свой матч третьего круга и легко расправилась с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску – 6:1, 6:1. Вообще, есть ощущение, что Леся на «Ролан Гаррос» уже прыгнула выше головы. Да, в своё время она выиграла четыре титула, но последний аж в 2018 году, и ни одного на грунте.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
05 июня 2023, понедельник. 15:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Леся Цуренко
66
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко

Ну а 22-летняя Ига побеждала в Париже в 2020 году и жаждет повторить свой успех. Честно говоря, шансов остановить польку у украинки просто нет. Кстати, оба раза девушки встречались между собой на грунте в 2022 и 2023 годах. Итог: для Цуренко два разгромных поражения. В том числе и здесь в Париже. И хотя Леся в целом на «земляных» кортах чувствует себя достаточно уверенно – 10 побед в 14 играх за последний год, но максимум, что она может сделать в предстоящей встрече, это взять 4-6 геймов. Но и это вряд ли произойдёт. Свёнтек выиграет легко и непринуждённо, затратив на победу примерно около часа. Победа Свёнтек с форой (-7.5)», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

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