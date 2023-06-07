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«Фиорентина» — «Вест Хэм»: безусловный фрибет до 10 000 рублей к финалу Лиги конференций

«Фиорентина» — «Вест Хэм»: безусловный фрибет до 10 000 рублей к финалу Лиги конференций
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7 июня пройдёт финальный матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм». Начало — в 22:00 мск. Сделать ставку на матч можно на Winline, получив безусловный фрибет до 10 000 рублей. А ещё у них можно смотреть прямые трансляции европейских чемпионатов на сайте и в приложении совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Оба клуба провели не лучшие сезоны на внутренней арене: итальянцы завершили сезон в середине таблицы, англичане и вовсе боролись за выживание. Однако у команд есть шанс внести сезон в историю клуба, взяв европейский трофей! Кому покорится Лига конференций?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и делай ставку на матч «Севилья» — «Рома» с фрибетом до 10 000 рублей. А ещё на Winline можно бесплатно смотреть прямые трансляции матчей топовых европейских чемпионатов.

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