«Факел» — «Енисей»: прогноз Алексея Андронова на ответный стыковой матч РПЛ

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на стыковой матч РПЛ «Факел» – «Енисей».

Ставка: победа «Факела» с форой (-1) за 1.79.

«Ещё одна стыковая игра РПЛ. Я так понимаю, что под некоторым вопросом находится вообще её проведение, учитывая события в южной части России и конкретно в Воронеже. Но «Факел», я думаю, сделает всё возможное для того, чтобы остаться в Премьер-Лиге, в том числе и в первом матче он это продемонстрировал. И мне кажется, что не будет каких-то телодвижений, которые могут ему помешать. То есть команды сыграют, может быть, даже сыграют не в Воронеже, но они всё равно сыграют между собой, и «Факел» выиграет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Беру победу «Факела» с форой (-1) и коэффициентом 1.79. Меня это абсолютно устраивает. Для меня это лучшая ставка дня. Я не очень понимаю, за счёт чего «Енисей» собрался играть в Премьер-Лиге, тем более обыгрывать «Факел», и тем более «Факел» Вадима Евсеева. Вот так», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 18.75.

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