«Факел» — «Енисей». Вадим Евсеев оправдает ожидания

10 июня состоится второй переходный матч чемпионата России «Факел» — «Енисей». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу воронежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех красноярцев оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Факел» — «Енисей» 10 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Факел» — «Енисей» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз на переходный матч «Факел» — «Енисей» (10.06.2023)

На 10 июня запланированы два ответных переходных матча в РПЛ. Отдельное внимание уделим встрече между «Факелом» и «Енисеем», которая пройдёт в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Факел» в этом сезоне занял 14-е место, набрав 30 очков за 30 игр. Столько же было у «Пари НН». Обе команды попали в переходные матчи за право выступать в РПЛ. Пока высока уверенность в том, что им удастся сохранить прописку.

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Подопечные Вадима Евсеева в первом матче на выезде одержали победу 1:0 над «Енисеем». Единственный гол забил Евгений Марков, однако стоит принять во внимание тот факт, что «Енисей» с 59-й минуты остался в меньшинстве. Олег Ланин получил красную.

Красноярцы в этом сезоне выступали в Первой лиге. Клуб занял четвёртое место, набрав 54 очка за 34 встречи. Отставание от первой строчки — 15 очков. Команда получила лицензию РФС-1 и смогла принять участие в стыковых играх.

История очных игр соперников насчитывает 18 матчей, и статистика разделилась поровну. У «Енисея» и «Факела» по восемь побед, и два раза клубы играли вничью. Поэтому сложно выделить фаворита, а в первой игре всё решило удаление в составе красноярцев. Однако матч многим запомнился совершенно не этим.

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Дома воронежцы проиграли всего три матча за весь сезон и не кому-то, а «Спартаку», «Оренбургу» и ЦСКА. Поэтому эксперты отдают преимущество «Факелу». Тем более он уже впереди и может попробовать сыграть на удержание счёта.

Однако гостям деваться некуда, они в любом случае пойдут ва-банк, и это может стать их ошибкой. «Енисей» начнёт раскрываться, предоставляя хозяевам пространство для игры. Поэтому воронежцы могут вполне забить несколько мячей, но парада голов ждать не стоит. Проверим ставку на победу «Факела» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Факел» — «Енисей» 10 июня 2023 года

Воронежцы вырвали важную победу на выезде. Дома клуб выступает отлично. Гостям будет трудно, ведь статистика в Воронеже остаётся за хозяевами. Плюс «Факел» в РПЛ проиграл лишь три матча дома. Поэтому он фаворит, однако не ждём результативной встречи, ведь первая игра показала, что будет вязкий матч.

Ставка: победа «Факела» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 10.51.

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