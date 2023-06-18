Хорватия – Испания: прогноз Александра Неценко на встречу Лиги наций

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Лиги наций Хорватия – Испания.
Ставка: проход Хорватии за 2.60.
«Обе команды стремятся к титулу. Если кто-то думает, что трофей нужен только испанцам и их новому тренеру, то он ошибается – это замечательное поколение хорватов тоже заслуживает трофей. Хорватия была в финале чемпионата мира 2018 года, была третьей в 2022-м.
Отметим, что у хорватов был на день больше на восстановление после полуфинала. Кроме того, Испания играет в более открытый футбол, поэтому Хорватия вполне может отдать инициативу и ловить соперника на контратаках, что она умеет великолепно.
Хорваты проиграли только 2 из последних 26 матчей. В последних четырех очных встречах между этими командами было забито 22 мяча. Хорватия в семи из последних девяти игр на выбывание заходила в дополнительное время, а Испания делала это в пяти из восьми последних встреч», — сказал Неценко.
Экспресс с коэффициентом 8.13.
В «Локомотиве» подтвердили интерес к Зиньковскому.
Петржела: «Зенит» – не европейский топ-клуб и никогда им не был.
«Интер» и «Фиорентина» включились в борьбу за Сперцяна.
- 18 июня 2023
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 17 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 16 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 15 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00