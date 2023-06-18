Хорватия – Испания: прогноз Александра Неценко на встречу Лиги наций

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Лиги наций Хорватия – Испания.

Ставка: проход Хорватии за 2.60.

«Обе команды стремятся к титулу. Если кто-то думает, что трофей нужен только испанцам и их новому тренеру, то он ошибается – это замечательное поколение хорватов тоже заслуживает трофей. Хорватия была в финале чемпионата мира 2018 года, была третьей в 2022-м.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Отметим, что у хорватов был на день больше на восстановление после полуфинала. Кроме того, Испания играет в более открытый футбол, поэтому Хорватия вполне может отдать инициативу и ловить соперника на контратаках, что она умеет великолепно.

Хорваты проиграли только 2 из последних 26 матчей. В последних четырех очных встречах между этими командами было забито 22 мяча. Хорватия в семи из последних девяти игр на выбывание заходила в дополнительное время, а Испания делала это в пяти из восьми последних встреч», — сказал Неценко.

Экспресс с коэффициентом 8.13.

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