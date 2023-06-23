Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Галле

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч 1/4 финала турнира в Галле Даниил Медведев – Роберто Баутиста-Агут.

Ставка: победа Баутиста-Агута за 3.50.

«Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Галле встретится с опытным испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Конечно, на первый взгляд кажется, что 35-летний испанец вроде бы не фаворит этого поединка. Однако из его 11 титулов один был выигран именно на траве. Пусть дело это было уже в далёком 2014 году. С другой стороны, 23-я ракетка мира посеян в Галле восьмым и во втором круге взял верх над американцем Брэндоном Накашимой – 7:5, 7:6. И вообще, выиграл пять из семи последних матчей на траве за годовой период. И ещё один важнейший аргумент в пользу Баутиста-Агута – в очных встречах он имеет преимущество над россиянином 4-2. А на траве счёт между ними равный. Они выиграли друг у друга по одному разу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь о Данииле. 27-летняя третья ракетка мира, который на этом турнире посеян первым, на травяном покрытии титулов ещё ни разу не выигрывал. За последний год он сыграл на быстрых кортах четыре матча и победил в двух из них. В частности, в поединке второго раунда в Галле он был сильнее серба Ласло Джере – 6:3, 6:7, 6:3.

Конечно, Даниил не явный фаворит предстоящего матча, хотя в рейтинге он стоит и выше, но трава дело тонкое. Тут, кстати, и опыт много решает. А им испанец может щедро поделиться с любым соперником. Он и выиграет», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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