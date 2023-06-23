Грузия U21 — Бельгия U21: дата и время начала матча Евро-2023, какой прогноз на матч

24 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Грузия — Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.58. Успех грузин оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Аналитики считают, что матч Грузия — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 39.00.

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