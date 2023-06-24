Испания — Хорватия: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Евро U21!

24 июня пройдёт матч группового этапа молодёжного чемпионата Европы Испания — Хорватия. Начало — в 21:45 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Испанцы мощно стартовали, разгромив в первом матче Румынию со счётом 3:0. Но сейчас у них соперник посерьёзнее. Хорваты хоть и проиграли Украине (0:2), собрали много талантливых молодых игроков в команде. Терять им нечего — второе поражение поставит крест на турнирных перспективах. Кто победит?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча молодёжного чемпионата Европы Испания — Хорватия.