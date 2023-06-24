Норвегия — Франция: когда матч Евро-2023, во сколько играют, кто фаворит

25 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Норвегия — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.42. Успех норвежцев оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.80.
Аналитики считают, что матч Норвегия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.77. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.
Экспресс с коэффициентом 39.00.
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