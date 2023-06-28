Касаткина — Плишкова: букмекеры назвали фаворита матча турнира в Истбурне

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

28 июня на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) пройдут матчи второго круга женского одиночного разряда. Россиянка Дарья Касаткина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой. Начало встречи ориентировочно состоится в 13:00 мск.

Букмекеры считают фавориткой чешскую теннисистку. Победа Плишковой оценивается букмекерами коэффициентом 1.81. Поставить на успех 26-летней россиянки можно за 2.00. Победа Каролины с форой (-1) гейма идёт с коэффициентом 1.87, а успех Касаткиной с форой (+1) оценили в 1.79.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В четвертьфинале турнира в Истбурне победительница этого матча встретится с сильнейшей теннисисткой в паре Ана Богдан (Румыния) — Каролин Гарсия (Франция).

Экспресс с коэффициентом 6.73.

«На первой тренировке я трижды упала». Мирра Андреева – об игре на траве.

Уимблдон ужесточил требования к российским теннисистам.

Мирра Андреева появится в третьем сезоне сериала Break Point.