Касаткина — Плишкова: букмекеры назвали фаворита матча турнира в Истбурне

28 июня на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) пройдут матчи второго круга женского одиночного разряда. Россиянка Дарья Касаткина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой. Начало встречи ориентировочно состоится в 13:00 мск.
Букмекеры считают фавориткой чешскую теннисистку. Победа Плишковой оценивается букмекерами коэффициентом 1.81. Поставить на успех 26-летней россиянки можно за 2.00. Победа Каролины с форой (-1) гейма идёт с коэффициентом 1.87, а успех Касаткиной с форой (+1) оценили в 1.79.
В четвертьфинале турнира в Истбурне победительница этого матча встретится с сильнейшей теннисисткой в паре Ана Богдан (Румыния) — Каролин Гарсия (Франция).
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Экспресс с коэффициентом 6.73.
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