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Касаткина — Плишкова: букмекеры назвали фаворита матча турнира в Истбурне

Касаткина — Плишкова: букмекеры назвали фаворита матча турнира в Истбурне
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28 июня на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) пройдут матчи второго круга женского одиночного разряда. Россиянка Дарья Касаткина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой. Начало встречи ориентировочно состоится в 13:00 мск.

Букмекеры считают фавориткой чешскую теннисистку. Победа Плишковой оценивается букмекерами коэффициентом 1.81. Поставить на успех 26-летней россиянки можно за 2.00. Победа Каролины с форой (-1) гейма идёт с коэффициентом 1.87, а успех Касаткиной с форой (+1) оценили в 1.79.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В четвертьфинале турнира в Истбурне победительница этого матча встретится с сильнейшей теннисисткой в паре Ана Богдан (Румыния) — Каролин Гарсия (Франция).

Истбурн (ж). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Каролина Плишкова
18
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Экспресс с коэффициентом 6.73.

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